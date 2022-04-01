Состав встречал Александр Авдеев.

Во Владимир прибыли 440 беженцев из ЛДНР и Украины. Их встречал Александр Авдеев.«Среди эвакуированных есть инвалиды и раненые, которым будет оказана медицинская помощь. Все в разном состоянии: кто-то более спокоен, кто-то ещё не может отойти от тяжёлых событий. Поможем переселенцам с регистрацией, документами, питанием, работой, пенсионным обеспечением», – отметил глава региона.Людей доставили в пункты временного размещения во Владимире, Александрове, Киржаче, Коврове, Муроме, Камешковском, Ковровском и Селивановском районах.После обязательного карантина детей устроят в школы и детские сады, взрослым – помогут в трудоустройстве. Владимирцев призывают помочь приехавшим вещами и предметами первой необходимости.«Спасаясь, люди уезжали без запасной одежды, многие одеты не по сезону. Потребность есть у взрослых, и у детей. Уверен, жители региона примут участие в сборе», − отметил губернатор.По данным Департамента социальной защиты населения, кроме одежды требуются канцелярские принадлежности, одеяла, детские подгузники, средства личной гигиены, мыло, стиральный порошок.Гуманитарная помощь принимается на базе центров социального обслуживания населения и .Телефон «горячей линии» по вопросам оказания поддержки: 8 (800) 450-01-21.