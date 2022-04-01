Состав встречал Александр Авдеев.
Во Владимир прибыли 440 беженцев из ЛДНР и Украины. Их встречал Александр Авдеев.
«Среди эвакуированных есть инвалиды и раненые, которым будет оказана медицинская помощь. Все в разном состоянии: кто-то более спокоен, кто-то ещё не может отойти от тяжёлых событий. Поможем переселенцам с регистрацией, документами, питанием, работой, пенсионным обеспечением», – отметил глава региона.
Людей доставили в пункты временного размещения во Владимире, Александрове, Киржаче, Коврове, Муроме, Камешковском, Ковровском и Селивановском районах.
После обязательного карантина детей устроят в школы и детские сады, взрослым – помогут в трудоустройстве. Владимирцев призывают помочь приехавшим вещами и предметами первой необходимости.
«Спасаясь, люди уезжали без запасной одежды, многие одеты не по сезону. Потребность есть у взрослых, и у детей. Уверен, жители региона примут участие в сборе», − отметил губернатор.
По данным Департамента социальной защиты населения, кроме одежды требуются канцелярские принадлежности, одеяла, детские подгузники, средства личной гигиены, мыло, стиральный порошок.
Гуманитарная помощь принимается на базе центров социального обслуживания населения и .
Телефон «горячей линии» по вопросам оказания поддержки: 8 (800) 450-01-21.