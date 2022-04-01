Во Владимир прибыл очередной поезд с беженцами из народных республик Донбасса и Украины....

Во Владимир прибыл очередной поезд с беженцами из народных республик Донбасса и Украины. Вынужденных переселенцев на перроне встречали волонтеры, медики и глава региона Александр Авдеев. Все подробности у Александра Сыпченко.Уставшие, растерянные, раненые, но живые. Еще 440 вынужденных переселенцев прибыли во Владимирскую область. Медики оказывают помощь людям прямо на вокзале. Житель Мариуполя Владимир Шпитоленко получил многочисленные осколочные ранения. В подъезд многоэтажного дома, где он с женой пытался спрятаться от войск ВСУ, попал снаряд. Взрыв... дальше тяжелая контузия, увечья. О судьбе своей супруги он до сих пор ничего не знает.Владимир Шпитоленко, житель Мариуполя:- Я-то еще ладно, а вот ее сильно, там сложный перелом, осколок сквозь мягкую ткань прошел, в общем она в больнице в стационаре лежала.И таких историй- большинство. У кого-то пропали близкие, у кого-то разрушен дом. Мариуполь практически уничтожен украинскими военными, говорят люди. Вырвались чудом.- К нам зашли в дом и сказали бегите, у вас есть там чуть-чуть времени и мы все быстро побежали. Там города не осталось вообще, там мы ходили дома полностью черные стоят.На пути следования состава беженцам оказывают всю необходимую помощь, в том числе и психологическую. Многие до сих пор не могут отойти от шока.Владимир Куревлев, фельдшер выездной бригады станции скорой медицинской помощи:- Есть люди, которые получили в результате боев в Мариуполе разного рода ранения, разной тяжести и ряд граждан, которые прибывают находились в тяжелых бытовых условиях, которые впоследствии обернулись, приобретением определенных заболеваний.Особое внимание волонтеры уделяют детям и старикам. Порой с человеком нужно просто поговорить, проявить участие и заботу, показать: здесь им рады и обязательно помогут.Артем Спесивцев, волонтер:- Вынужденные переселенцы- это люди, которые нуждаются в нашей помощи и собственно нуждаются в психологической помощи, мы с ними разговариваем, общаемся и рассказываем о нашем замечательном городе.Горячая линия по вопросам оказания срочной медицинской помощи 8(800) 450-01-21 (круглосуточно)Бежали, бросив вещи и ценности. Многие даже даже не взяли средства гигиены и запасную одежду. В пунктах временного размещения есть все необходимое. Питание, лекарства, одежда, игрушки. Гуманитарную помощь несут тысячи жителей нашего региона. Помочь вынужденным переселенцам может каждый.Константин Баранов, врио заместителя губернатора Владимирской области по социальной политике:- Сейчас когда прибыли, мы уже знали кого на госпитализацию, кого на места проживания, колясочных соответственно средствами мобильными.Глава региона Александр Авдеев подчеркивает: главная задача- вернуть людям уверенность в завтрашнем дне, помочь адаптироваться и вернуться к нормальной жизни. Всех детей устроят в школы и детсады, а взрослым помогут в трудоустройстве. Оперативно решат вопрос и с восстановлением документов.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Сейчас прибыло еще 440, соответственно у нас где-то 1500 человек, заявляли мы 1750, то есть 250 мы еще можем спокойно разместить, но это будет уже плотно, но тем не менее возможно по тем мощностям, по питанию, по санитарным нормам, по бытовым условиям.Сегодня все эти люди благодарны каждому новому дню. Российским военным, которые освобождали их из- под завалов и выводили по зеленым коридорам под прикрытием танков, они говорят простое человеческое "спасибо".Александр Сыпченко, Егор Герасимов."Вести-Владимир"