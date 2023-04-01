60% жителей Владимира поддерживают полный запрет вейпов. Полный запрет вейпов в России...

60% жителей Владимира поддерживают полный запрет вейпов.Полный запрет вейпов в России поддерживают 2 из 3 владимирцев (60%). Об этом сообщил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuprJob. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из города.Против запрета выступают 20% населения. По их мнению, в случае запрета неизбежен возврат курильщиков к не менее вредным традиционным сигаретам, а кроме того, запрет создаст условия для нелегальной торговли.Курильщики вейпов поддерживают запрет почти в 3 реже, чем некурящие, и в 2,5 раза реже, чем те, кто курит обычные сигареты (21% против 70 и 57% соответственно).Сторонников инициативы больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (73%), а меньше всего — среди респондентов моложе 34 лет (53%), то есть представителей того поколения, которое, по мнению депутатов, «надо спасать».Женщины одобряют тотальный запрет вейпов чаще мужчин (68% против 52%).В январе этого года в Госдуме уже обсуждали полный запрет продажи электронных сигарет. С тех пор сторонники этой меры по-прежнему в большинстве.Фото pxfuel.com