Приметы и традиции.

Приметы и традиции.ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА1 апреля православные вспоминают Дарию Римскую и ее супруга Хрисанфа. Он был родом из Александрии, после переселения в Рим начал изучать священные писания и принял христианство. Отец-язычник хотел вернуть сыну веру, поэтому женил на Дарии, жрице богини Афины.Однако Хрисанф убедил свою супругу уверовать во Христа. Вместе дали обет целомудрия и стали обращать других горожан в христианство, что не понравилось языческим властям. Супругов подвергли истязаниям, однако они от отвергли веру и приняли мученическую смерть. Житие святых относится к третьему веку.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 АПРЕЛЯ 2023 ГОДАНа Руси день памяти мучеников прозвали Дарья Грязная из-за обильной слякоти, который заполнял дворы и улицы после таяния снега. Меж тем, даже несмотря на отвратительную погоду, 1 апреля запрещалось пребывать в унынии, а также ругаться с близкими, капризничать и сплетничать. Женщинам не рекомендовалось мыть голову, а иначе быть беде. Мужчинам следовало воздержаться от употребления горячительных напитков.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫНа Дарья Грязную, как бы парадоксально это не звучало, наши предки занимались уборкой двора, расчищали его от остатков снега и слякоти, чтобы дать дорогу весне. По традиции, девушки гадали на жениха, сны тоже считались вещими. На Руси знали, что дождь на 1 апреля предвещает отсутствие засухи летом.