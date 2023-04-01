Два важных изменения ждут владимирских автомобилистов с 1 апреля 2023 года. С 1 апреля 2023 года...

Два важных изменения ждут владимирских автомобилистов с 1 апреля 2023 года.С 1 апреля 2023 года вступают в силу два важных изменения, касающихся автомобилей. Первое – упрощается сообщение о транспортном средстве в налоговую инспекцию. А второе – техника, сделанная в странах ЕАЭС, будет регистрироваться в России только при наличии электронного паспорта.с 1 апреля физические лица будут сообщать в налоговую данные о своих транспортных средствах в упрощенном порядке. В новой форме больше не надо указывать отдельные характеристики автомобиля. На официальном сайте Федеральной налоговой службы уже появилась данная формаЭлектронные ПТС. С 1 апреля такие паспорта будут необходимы и для регистрации автомобилей, произведенной в странах Евразийского экономического союза. Помимо России их еще четыре – Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ранее выданные бумажные паспорта продолжат действовать.Производители из стран ЕАЭС оформляют электронный паспорт самостоятельно. Так что в продажу такие машины поступят уже со всеми необходимыми документами.Фото pxfuel.com