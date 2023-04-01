Коварными могут быть и цветы. Поговорим сегодня : какие стоит дарить, носить, а какие даже опасны...

Коварными могут быть и цветы. Поговорим сегодня : какие стоит дарить, носить, а какие даже опасны для дома.Самое модное растение этой весны. Дизайнеры единодушно за антуриум. Огненно-красный цветок в 2023-м захватывает подиумы - распускается на платьях, аксессуарах, носится вместо корсажа. И оказывается, не случайно присутствует и в мужских коллекциях.Инесса Макаренкова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Антуриум - мужское счастье. хотите подарить мужчине - вот вам антуриум - дарите на мужское счастье.Инесса Макаренкова рассказывает, что этот цветок обязательно должен поселиться в домах холостяков, желающих изменить судьбу. А еще антуриум - своеобразный энергетик: улучшает ауру в доме и офисе. Потому так ценится в фен-шуй, разнообразен в цвете и очень красив в срезе. Ну а какое может быть мужское счастье без женского? Так называют спатифиллум. Оба растения очень схожи на биологическом уровне. И прекрасно растут "рука об руку" , как в Патриаршем. Главное беречь "сладкую парочку" от прямого солнца и сквозняков. Эта картина в середине 80-х 20 века считалась самым дорогим произведением искусства. "Рубенс Пил с геранью" работы Рембрандта . Художник изобразил своего брата , увлеченного ботаника и его историческую герань- впервые выращенный алый сорт растения. Сегодня красной геранью никого не удивить- летом на всех балконах и клумбах . Одно время, после революции в России герань даже была под запретом, как мещанский цветок.Инесса Макаренкова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Но она снова вернулась, заняла свое почетное место. Это и пеларнгония и герань и журавлиных нос. Пч плоды очень похожи на носик журавля.Оказывается герань и пеларгония - разные растения, даже не скрещиваются между собой. К тому же уроженки разных стран: герань- многолетний кустарник Северного полушария, а пеларгония- тропическое растение Африки и Австралии - поэтому в России сугубо комнатное. Растения не только красивы. Их полезные эфирные масла незаменимы в парфюмерии и медицине.Инесса Макаренкова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- В тех местах где пелларгония растет даже спички зажигать нельзя. Иначе это облако, которое образуется над полем эфирных масел, оно просто вспыхнет.Ароматные герани - мощные натуральные репелленты: домашний воздух продезинфицируют, защитят от моли и комаров. Вам преподнесли пеларгонию в подарок- это добрый талисман.Инесса Макаренкова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Окно - это око, Чтобы не засматривались внутрь дома ставили комнатные растения, как правило- герань- пеларгонию. Чтобы засматривались на нее, и не могли сглазить живущих. Красная для , белая, чтобы были дети, розовая для здоровья. белая- от змей.Вот эти эффектные молочаи в свое время всецело захватили офисные пространства. А сегодня в особом списке Санпина- под полным запретом в детских и медицинских учреждениях.Инесса Макаренкова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Миля..Молочай беложильчатый. И есть трехгранный молочай. Все ядовиты.Ядовитый млечный сок течет по всем жилкам растений. Его агрессивные раздражающие вещества используют даже в составе слезоточивых баллончиков. При контакте сок молочаев может вызвать ожог, тяжелые отравления, слепоту. Малышей и животных к ним категорически нельзя подпускать. Контактировать с растением нужно в перчатках и мыть после него руки. Это знали еще первобытные люди, которые мазали соком молочая наконечники стрел и острог- для усыпления рыбы. Опасны даже очаровательные цветы. Среди которых рождественская звезда- красавица Пуансеттия. Она тоже из молочайных и уж точно не для украшения праздничного новогоднего стола. В опасном списке домашних зеленых питомцев и распространенные фикусы. И все из-за их свойств выделять сильнейший аллерген. Латекс- капельки каучука, переносятся с пылью и попадают на наши слизистые- кожу и бронхи.Инесса Макаренкова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад"))- Тот ластик, который у всех в пенале - первое из резиновое дерева. Позднее - калоши, в жару плавились. Но пока не получили синтетическую резину, пользовались такой.Сорта Эластика и Робуста содержат в своем соке 40 % каучука - они и считаются наиболее ядовитыми. А если дома все же хочется иметь безопасный и даже плодовый фикус- стоит обратить внимание на сорт Карика- Инжировый - говорит Инесса Макаренкова.. Новое применение находят дизайнеры и домашнему фонтану ЦИперусу- Папирусу. Египтяне с любовью называют растение "даром реки". ЦИперус -прямой родственник нашего российского камыша .Инесса Макаренкова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Родственник Циперуса - папируса из которого в древности делали бумагу. Замечательное растение комнатное. Влаголюбивое.У корней всегда нужно увлажнять. Можно в аквариум посадить . будет прекрасно себя чувствовать.И еще необычное открытие - Жасмин. Оказывается в чай используются цветы вовсе не Чубушника - популярного у садоводов кустарника из семейства Гортензиевых, а вот этой тропической лианы. Сколько растений - столько секретов и характеров. Как и положено настоящим живым организмам. Ученые уже доказали, что растения могут чувствовать, переживать, думать. Поэтому кого из них поселить рядом с собой, решать вам.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин, Вести- Владимир.