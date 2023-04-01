2 апреля 2023 года проходит народный праздник Фотинья Колодезница. 2 апреля вспоминают героиню...

2 апреля 2023 года проходит народный праздник Фотинья Колодезница. 2 апреля вспоминают героиню известного библейского предания, у которой Иисус попросил воды из колодца. Поэтому на Руси в этот день особенно почитали колодезную воду. Верили, что на Фотинию она приобретает целительные свойства. Обязательно 2 апреля умывались водой из колодца. Это позволяло излечиться от разных болезней. Колодезной водой обрызгивали дома, животных и землю.Что можно делать 2 апреля?В этот день традиционно умывались колодезной водой, поливали ей огород и окропляли дом. По поверью, это должно было избавить домочадцев от болезней, а в дом принести удачу.В этот день необходимо надевать вещи изготовленные из льна. Льняная одежда не только не даст сглазить человека, но и снимет уже существующий наговор.В поле нужно закопать три пятака — чтобы деньги в доме водились.Что нельзя делать 2 апреля?Нельзя никому рассказывать о своих планах, мечтах, задумках и целях — не сбудутся.Если для готовки блюд используется колодезная вода, нельзя брать вчерашнюю, нужно набрать новую.Не стоит в этот день надевать вещи, изготовленные из любой другой ткани, кроме льна, – они не смогут защитить от порчи и сглаза, или же вовсе притянут их к тому, кто не прислушается к совету.Нельзя отказывать людям в деньгах, питье, еде, особенно это касается нищих и путников.Народные приметы на 2 апреляЛёд уносится быстро течением реки — год окажется урожайным.В тёплый день разыгрались птицы — к тёплому лету.Талая вода идёт с шумом — к хорошему сенокосу, будет изобилие травы.Дождь — к урожаю грибов.Скворцы прилетели — весна пришла, заморозки не вернутся.Облака идут против ветра, вороны летают высоко в небе — к дождю или снегу.Петух кричит во время дождя — к улучшению погоды.Фото pxfuel.com