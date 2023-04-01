Во Владимире для написания Тотального диктанта откроют восемь площадок.
8 апреля в 14 часов во...
Во Владимире для написания Тотального диктанта откроют восемь площадок.
8 апреля в 14 часов во Владимирской области состоится Тотальный диктант. Автор текста - писатель и журналист Василий Авченко.
Регистрация на Тотальный диктант — 2023 открылась 29 марта. Без предварительной регистрации попасть на площадку будет невозможно (даже при наличии свободных мест).
Во Владимире для написания диктанта будет открыто 8 площадок:
• Пединститут ВлГУ
• ИЦАЭ Владимира
• библиотека для детей и молодежи (ул. Мира и пр.Строителей)
• научная библиотека
• ИНТАЧ (на ул. Сперанского и на ул. Ильича)
• ЦОПП Владимирской области
Зарегистрироваться и выбрать удобную площадку можно на официальном сайте.
Чтобы зарегистрироваться на площадку, вам нужно будет:
- авторизоваться на сайте (можете использоваться ваш профиль из соц.сетей VK, Одноклассники, или воспользоваться опцией "создать учётную запись"),
- зайти на страницу города Владимира,
- выбрать подходящую площадку,
- нажать кнопку «Зарегистрироваться»
- следовать инструкциям.
Фото pxfuel.com