Во Владимире для написания Тотального диктанта откроют восемь площадок. 8 апреля в 14 часов во...

Во Владимире для написания Тотального диктанта откроют восемь площадок.8 апреля в 14 часов во Владимирской области состоится Тотальный диктант. Автор текста - писатель и журналист Василий Авченко.Регистрация на Тотальный диктант — 2023 открылась 29 марта. Без предварительной регистрации попасть на площадку будет невозможно (даже при наличии свободных мест).Во Владимире для написания диктанта будет открыто 8 площадок:• Пединститут ВлГУ• ИЦАЭ Владимира• библиотека для детей и молодежи (ул. Мира и пр.Строителей)• научная библиотека• ИНТАЧ (на ул. Сперанского и на ул. Ильича)• ЦОПП Владимирской областиЗарегистрироваться и выбрать удобную площадку можно на официальном сайте.Чтобы зарегистрироваться на площадку, вам нужно будет:- авторизоваться на сайте (можете использоваться ваш профиль из соц.сетей VK, Одноклассники, или воспользоваться опцией "создать учётную запись"),- зайти на страницу города Владимира,- выбрать подходящую площадку,- нажать кнопку «Зарегистрироваться»- следовать инструкциям.Фото pxfuel.com