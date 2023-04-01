Во Владимире в центре классической музыки открылся юбилейный Танеевский фестиваль Этим вечером во...

Во Владимире в центре классической музыки открылся юбилейный Танеевский фестивальЭтим вечером во Владимире, в центре классической музыки открылся юбилейный Танеевский фестиваль, одно из главных музыкальных событий весны.В этом году фестиваль, который носит имя нашего прославленного земляка- русского композитора Сергея Танеева, посвящён 25-летию Владимирского губернаторского симфонического оркестра. Именно в этот день 1-ого апреля 1998-ого года оркестр провел свою первую репетицию. Знаменитый коллектив под руководством маэстро Артёма Маркина сыграл ключевую роль в создании и проведении фестиваля. За время своего существования Танеевский форум стал в прямом смысле фестивалем русской культуры и музыки. В этом году он продлится до 8 апреля.Сегодня в Центре классической музыки звучат произведения Петра Ильича Чайковского, в том числе редко исполняемый Третий фортепианный концерт, завершенный Сергеем Танеевым, учеником Чайковского. Также в программе- произведения Игоря Стравинского (дивертисмент из балета "Поцелуй феи", основанного на музыке Чайковского). Сегодня вместе с губернаторским симфоническим оркестром на сцене солист Александр Кашпурин- гость из Санкт-Петербурга, знаменитый пианист, лауреат международных конкурсов, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории.Как подчеркнул сегодня ведущий концерта Артём Варгафтик, российский вилончелист, педагог, музыкальный критик, Сергей Иванович Танеев - уроженец Владимира - и сегодня остаётся мощной объединяющей силой, истинным хранителем национальной культуры. И убедиться в этом позволят события Танеевского фестиваля во Владимире.Подробнее о Танеевском фестивале в выпусках "Вестей" на телеканале "Россия".