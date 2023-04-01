Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту обрушения штукатурки на детей возле школы...

Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту обрушения штукатурки на детей возле школы №1.Напомним, что приличный кусок штукатурки «обвалился» возле школы №1 на Дворянской и упал на детей (учеников учреждения). Есть два пострадавших.Таким образом, прокуратура Владимирской области, провела проверку. Возбуждено уголовное дело по факту обрушения фрагмента штукатурного слоя в общеобразовательной школе.По версии следствия, с 2022 года должностные лица МБОУ «СОШ № 1» и управления образования администрации города Владимира, достоверно зная об аварийном состоянии здания образовательного учреждения, не приняли мер к его ремонту. Об этом сообщает Следственный комитет России по Владимирской области.В результате преступной небрежности 29 марта 2023 года произошло обрушение части штукатурки с фасада здания школы, которые причинили телесные повреждения двум несовершеннолетним.В ходе расследования уголовного дела следователем Следственного комитета России будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления, будет дана принципиальная оценка действиям виновных лиц.Фото pxfuel.com