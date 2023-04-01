Во Владимирской области могут отменить бесплатные парковки в выходные дни.
Депутаты...
Во Владимирской области могут отменить бесплатные парковки в выходные дни.
Депутаты Законодательного собрания Владимирской области предварительно одобрили законопроект об отмене бесплатных парковок автомобилей на муниципальных землях по воскресеньям и праздничным дням, сообщил комитет по вопросам ЖКХ, строительства и транспорта Законодательного Собрания Владимирской области.
Если депутаты одобрят инициативу, то льгота останется только на стоянках, которые расположены на землях, находящихся в собственности региона.
Фото pxfuel.com