Во Владимирской области могут отменить бесплатные парковки в выходные дни. Депутаты...

Во Владимирской области могут отменить бесплатные парковки в выходные дни.Депутаты Законодательного собрания Владимирской области предварительно одобрили законопроект об отмене бесплатных парковок автомобилей на муниципальных землях по воскресеньям и праздничным дням, сообщил комитет по вопросам ЖКХ, строительства и транспорта Законодательного Собрания Владимирской области.Если депутаты одобрят инициативу, то льгота останется только на стоянках, которые расположены на землях, находящихся в собственности региона.Фото pxfuel.com