Юные художники из Владимирской области стали одни из первых участников конкурса рисунков ко Дню...

Юные художники из Владимирской области стали одни из первых участников конкурса рисунков ко Дню Победы.Музей Победы запустил конкурс рисунков «Открытка Победы». С 6 марта по 16 апреля 2023 года участникам конкурса предлагалось нарисовать поздравительную открытку к 9 мая. Кроме открыток в честь Победы в Великой Отечественной войне, можно нарисовать открытку в поддержку участников специальной военной операции.Юные жители Владимирской области – среди первых участников конкурса открыток к Дню Победы.На конкурс уже поступило более 4 тысяч работ. Среди них рисунки ребят из Владимирской области. Это 7-летний Степан Коротков из Струнино, 15-летние Арина Ишевских и Софья Клюева из Коврова.Прием заявок продлится до 16 апреля. Затем все работы войдут в онлайн-выставку на сайте Музея Победы. А лучшие из них станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.Фото Правительства Владимирской области