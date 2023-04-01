За три года 649 социально значимых объектов Владимирской области подключены к...

За три года 649 социально значимых объектов Владимирской области подключены к интернету.Министерство цифрового развития Владимирской области сообщает, что за три года в рамках регионального проекта к сети «Интернет» подключено 649 социально значимых объектов, в том числе:– 301 фельдшерско-акушерский пункт;– 158 школ и учреждений среднего профессионального образования;– 86 учреждений культуры (библиотеки, дома культуры);– 65 территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного самоуправления области;– 39 пожарно-спасательных частей и отдельных постов.Всего проложено свыше 360 километров волоконно-оптических линий связи. Скорость передачи данных для пользователей учреждений составляет от 10 до 100 Мбит/сек. Благодаря реализации проекта высокоскоростной интернет пришёл во многие удалённые от районных центров деревни, сёла и посёлки. В каждом населённом пункте, где расположены социально значимые объекты, установлены узлы связи, через которые теперь смогут подключиться к цифровым сервисам как жители, так и коммерческие организации.Реализация программы сделала доступными телекоммуникационные услуги не только для госучреждений, но и для бизнеса, а также поможет жителям региона в дистанционном решении жизненных задач.Фото pxfuel.com