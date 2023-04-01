Зябликов Владимир Юрьевич назначен судьей Владимирского областного суда. Указом Президента...

Зябликов Владимир Юрьевич назначен судьей Владимирского областного суда.Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 года № 226 судьей Владимирского областного суда назначен Зябликов Владимир Юрьевич. Об этом сообщает пресс-служба суда.Зябликов Владимир Юрьевич в 2013 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию, специальность "юриспруденция".Ранее указом Президента Российской Федерации от 04.11.2019 г. № 540 назначен во Владимирской области судьей Октябрьского районного суда города Владимира.Фото pxfuel.com