1 апреля 2024 года во Владимирской области стартует электронный приём заявлений в первый класс Во...

1 апреля 2024 года во Владимирской области стартует электронный приём заявлений в первый классВо Владимирской области 1 апреля 2024 года в 9.00 стартует электронный приём заявлений в первый класс. Об этом сообщается на портале Образование33.рфВ личном аккаунте на портале Госуслуг легко сформировать черновик для зачисления первоклассника заранее, перейдя по ссылкеДалее необходимо указать:- личные данные родителя и ребёнка- номер или название школы- сведения о регистрации- информацию о братьях и сёстрах, если они уже учатся в выбранной школе- документы, подтверждающие право на льготы.С 1 апреля по 30 июня заявление могут подавать семьи, проживающие на закреплённой за конкретной школой территорией, и льготники.С 6 июля по 5 сентября заявления в школу могут подать все желающие, независимо от места прописки.Фото: freepik.com