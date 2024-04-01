1 апреля 2024 года во Владимирской области стартует электронный приём заявлений в первый класс
Во...
1 апреля 2024 года во Владимирской области стартует электронный приём заявлений в первый класс
Во Владимирской области 1 апреля 2024 года в 9.00 стартует электронный приём заявлений в первый класс. Об этом сообщается на портале Образование33.рф
В личном аккаунте на портале Госуслуг легко сформировать черновик для зачисления первоклассника заранее, перейдя по ссылке
Далее необходимо указать:
- личные данные родителя и ребёнка
- номер или название школы
- сведения о регистрации
- информацию о братьях и сёстрах, если они уже учатся в выбранной школе
- документы, подтверждающие право на льготы.
С 1 апреля по 30 июня заявление могут подавать семьи, проживающие на закреплённой за конкретной школой территорией, и льготники.
С 6 июля по 5 сентября заявления в школу могут подать все желающие, независимо от места прописки.
Фото: freepik.com