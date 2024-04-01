Этой весной парк «Сказку» в городе Гусь-Хрустальном украсят новые сказочные фигуры. Какие?...

Этой весной парк «Сказку» в городе Гусь-Хрустальном украсят новые сказочные фигуры. Какие? Расскажет Вера Куликова.Учебный кабинет Детской школы искусств имени Балакирева больше похож на сказочную империю. Преподаватель Игорь Володин учит воспитанников вырезать по дереву и лепить скульптуры. Он виртуозно владеет топором и стамескойBгорь Володин, преподаватель детской школы искусств ( г. Гусь-Хрустальный):- Так как мы занимаемся скульптурой, барельефами, я детям изначально показываю - из чего можно и как должно быть. Но, например, мы решили оформить его арт-бетоном, какими-то интересными шпатлевкой, у нас часы сделаны, есть мои идеи, а есть их идеи. Вот, например, цвета камней я совершенно другие хотел сделать, а они - нет. Говорят: «Игорь Вячеславович, давайте мы сделаем вот такие камни. Они будут более мультяшные, интересные...”Превращение кабинета в сказку началось с подготовки к Новому году. Ребята сделали камин и старинные часы. Праздник прошел, но дети решили, что надо продолжать украшать кабинет.Игорь Володин, преподаватель детской школы искусств имени Балакирева (г. Гусь-Хрустальный:- Здесь будет водопад, река, а вот здесь берега пойдут… Маленькие домики - это уже следующий этап. Мы сейчас делаем основу. Маленькие домики, люди, какие-то, телеги, вот мост мы хотели тут сделать…Игорь Вячеславович подчеркивает, идея исходила от детей. Он ее только поддержал. Но как наставник использовал педагогическую хитрость.Каждый из элементов композиции совместно делают ученики разных классов. Один начинает, а завершает уже следующий класс. Так и начатое им дело будет продолжаться.Нелли Гущина и Дарья Сенникова тоже участвовали в обустройстве кабинета, а еще в конкурсе "Загляни в сказку". Его организовал московский фонд "Шаг в жизнь". Он проводится в 4 раз! Нелли Гущина стала победительницей конкурса.Победитель конкурса получает право установить свою скульптуру в городском парке "Сказка".Нелли Гущина, учащаяся 6 класса детской школы искусств Гусь-Хрустального:- Это меня и зацепило. Я такая: “Давай. Надо выиграть...”Дарья Сенникова второй раз участвует в конкурсе. Первая ее скульптура по "Сивке-Бурке " уже стоит в парке. Сейчас решила воплотить новую идею - по Царю Салтану.Дарья Сенникова, 13 лет детской школы искусств Гусь-Хрустального:- Я в конкурсе участвовала, потому что живу рядом с парком "Сказка", и когда я узнала, что там идет тема "Сказка о царе Салтане", решила, что можно сделать очень хорошую кормушку для белок.В Год семьи впервые была учреждена номинация "Семейная работа". В конкурсе "Загляни в сказку" приняли участие 4 семьи из Гусь-Хрустального.Игорь Володин, преподаватель детской школы искусств ( г. Гусь-Хрустальный):- Папа должен поддержать ребенка. И мы надеемся, что в следующем году все-таки семейных работ будет еще больше, потому что это намного интереснее, когда вместе...А сад скульптур в парке “Сказка” постепенно разрастается. Игорь Володин ежегодно организует фестиваль резчиков по дереву. В нем участвуют художники со всей России.Сказочная история пополнилась уже тремя скульптурами его выпускников. Приятно, говорит мастер, что парк становится всё больше и больше, а его дело в надежных руках.Вера Куликова, Алексей Ковалев. “Вести-Владимир”.