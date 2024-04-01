Проезд в общественном транспорте Владимира повысится до 35 рублей. Такую информацию Шестому каналу сообщил собственный источник. По данным нашего собеседника из транспортной сферы, в 35

Проезд в общественном транспорте Владимира повысится до 35 рублей. Такую информацию Шестому каналу сообщил собственный источник. По данным нашего собеседника из транспортной сферы, в 35 рублей обойдется билет за наличный расчет. Безналичная оплата, как и раньше, будет меньше – 33 рубля. Именно эти цифры должны утвердить на комиссии Министерства цен и тарифов области 2 апреля,