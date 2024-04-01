Погрешность обнаружили сотрудники регионального Россельхознадзора.

Из одной тонны мяса Юрьев-Польский комбинат изготовил 10 тонн продуктов. Погрешность обнаружили сотрудники регионального Россельхознадзора, анализируя ветеринарные сопроводительные документы.Так, 4 марта ветеринар, закреплённый за мясокомбинатом, оформил документы на ряд продуктов из свинины – детское питание, полуфабрикаты и отбивные. Объём готовой еды составил чуть больше 10 тонн, хотя сырья было в 10 раз меньше.Специалисты Россельхознадзора поняли, что продукты были сделаны из сырья неизвестного происхождения. Начальство комбината уже получило предостережение, а на ветеринара отправлена жалоба на некачественную работу.