Из-за пожара в жилом доме во Владимире сотрудниками МЧС эвакуировано 35 человек, из них 10 детей В...

Из-за пожара в жилом доме во Владимире сотрудниками МЧС эвакуировано 35 человек, из них 10 детейВ минувший выходной день (30 марта 2024 года), около девяти часов вечера произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Егорова в городе Владимире. В пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили, что предварительная площадь возгорания составила 5 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Спасатели МЧС эвакуировали 35 человек, из них 10 детей.К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 20 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области