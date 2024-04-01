Как владимирцам узнать причины отключения электричества? Теперь жители Владимирской области могут...

Как владимирцам узнать причины отключения электричества?Теперь жители Владимирской области могут узнать причины отключения электричества с помощью мобильного приложения "Есть свет!".Необязательно звонить на прямую линию энергетикам или писать жалобу. Заявку на восстановление электроснабжения можно отправить из приложения - и там же узнать, когда на сетях закончат работы.Также можно включить уведомления о проведении плановых работ - по выбранным адресам. Приложение есть на платформах Андроид и Айос.