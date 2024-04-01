Капитальный ремонт школы в Лакинске выполнен в полном объёме. Об этом в рамках правительственного...

Капитальный ремонт школы в Лакинске выполнен в полном объёме.Об этом в рамках правительственного часа на заседании Законодательного Собрания области сообщил заместитель губернатора Владимир Куимов.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Приезжала комиссия из Министерства просвещения. Все работы приняты надлежащим образом. Я думаю, что в ближайшее время мы с главой Собинского района примем решение, когда будем запускать этот образовательный объект.Также завершен ремонт школ во Владимире, Гороховецком и Гусь-Хрустальном районах.Модернизация проходит за счёт средств областной и федеральной казны в рамках государственной программы "Развитие образования".В 24-ом и следующих годах реконструкции школ продолжатся, отметил Владимир Куимов. На текущий год запланировано и строительство большой школы в Александрове - на 1100 мест.Рассказал заместитель губернатора и о кадровом укреплении сферы образования. В отдельных районах- нехватка учителей математики, начальных классов, физики. Обсудили в рамках правительственного часа и заработную плату учителей.На селе, отметил Владимир Куимов размер выплат выше. Средняя зарплата сельского учителя - 44 тысячи рублей, городского - 38 тысяч.Еще одной темой стал ремонт детских садов. По словам Владимира Куимова, в модернизации нуждаются 47 учреждений. На эти цели необходимо свыше 2 миллиардов рублей.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Сегодня действительно очень важно, чтобы у нас были заложены средства софинансирования, чтобы попасть в эту федеральную программу. Я надеюсь, что у нас всё получится. И мы этот вопрос, который давно стоит во всех муниципальных образованиях, решим. Как только начали школы ремонтировать, сразу же вопрос встал, а… детские сады? Начинается воспитание… откуда? С детского сада. Там, где малыши. Нужны современные условия. И есть современные требования.