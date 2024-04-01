Кузница Бородиных во Владимире отмечает 85-ю годовщину со дня рождения ее основателя. Своеобразный...

Кузница Бородиных во Владимире отмечает 85-ю годовщину со дня рождения ее основателя.Своеобразный символ улицы Георгиевской во Владимире - кузница Бородиных.В 2024 отмечается 85-я годовщина со дня рождения ее основателя - Юрия Николаевича Бородина.Вспомним об этом удивительном мастере вместе с Татьяной Воронцовой.Отец и сын Бородины. Архивные кадры 2000 года. Сняты мастером Владимиром Ишутиным. Особая музыка взлетающего и падающего молота заполняет кузницу на Георгиевской и сегодня. Огонь становится послушным, а металл податливым.Юрия Николаевича не стало 2 года назад. Но горн в его кузнице по-прежнему пылает жаром благодаря наследнику - сыну Алексею.- Разносторонний был человек, талантливы, не потому что мой отец. Талантливый с разных сторон - и в живописи, и что-то не получалось – хоп, поправит карандашиком, и все вставало на место!Алексей в кузнице с 5 лет. Всегда считал себя подмастерьем отца. Помнит его наставления: самое главное - уметь в изделии передать состояние, превратить ремесло в искусство. Романтики в кузнечном деле 1 процент, все остальное тяжелый труд.Принцип кузнечного мастерства с веками не поменялся. Самое главное в деле - руки. И эти руки должны уметь всё. Художественная ковка - не штамповка: требует сил, материала и времени.Алексей Бородин, кузнец, художник:- Сейчас есть электросварка, плазменная сварка - это, как говорится, плюнул, и все сварилось. А раньше такого не было. Соответственно как соединялся металл? В старину - всего тремя способами. Самый простой - это клепка, второй - прошивка и третий, самый дорогой, это кузнечная сварка. Но самая надежная.А вот самое сложное на самом деле - не сделать изделие, а придумать его - уточняет Алексей. В этом кузнечное мастерство сродни волшебству.Юрий Бородин - молотобоец с 16 лет, мог всё: и лошадь подковать, и кружево сплести из металла.Юрий Николаевич всегда хотел заниматься настоящим творчеством. Им "окован" исторический центр Владимира, музеи Владимирской области и Москвы.В последние годы Алексей,всю "грязную" работу старался брать на себя. Рассказывает - хотел, чтобы отец мог тратить силы только на творчество. Самое ценное, что осталось - эскизы Юрия Николаевича.Алексей Бородин, кузнец, художник:- Много идей, эскизов. Это самое ценное, что осталось от отца - эскизы. Это то, что в семье хранится в отдельной папочке…В руках Алексея - одна из последних работ отца. Дедушка с внуком идут на рыбалку. Вся скульптура из серебра. Перламутр, золото - в последние годы отец много работал с ценными материалами. Это декоративное панно тоже особенное. "Зимнее окно" с маленьким секретом в часах. В старинных ходиках ,как правило, всегда был и календарь.Алексей Бородин, кузнец, художник:- Календарь показывает четко день недели, число и месяц. А в орнаменте спрятаны буквы: фамилия, имя и отчество. А от себя еще отец добавил маленькое окошечко: рост и вес. В это время у меня родился сын.Сегодня работы Юрия Бородина - уже исторические экспонаты. За 10-летия их накопилось много и хочется все показать людям- говорит Алексей. Его мечта- обновить, расширить кузницу, показать гостям все работы отца.Алексей Бородин, кузнец, художник:- Отец практически всю жизнь собирал старинные вещи. В советские времена его с ехидством обзывали старьевщиком, а сейчас это антиквариат. Соответственно, это те вещи, которые касались кузнечного ремесла.Хочется еще больше рассказывать и показывать. Чтобы люди могли полюбоваться на живой огонь, почувствовать жар раскаленного металла, сковать сердечко на счастье, и услышать истории старинных кованных предметов - замечает Алексей.В кузнице Бородиных и сегодня летают птицы, гуляют животные, растут цветы, крестьяне пашут землю.Жизнь продолжается, а из ремесла рождается искусство - всё, как и мечтал Юрий Бородин.- Ничего, еще потрудимся… Сынок есть у меня… Будем работать...Татьяна Воронцова, Александра Лебедикова, Андрей Беляков, “Вести-Владимир”