Министерство строительства России утвердило рыночную стоимость одного «квадрата» для регионов страны.

Квадратный метр подорожал на 3,7% во Владимирской области. Министерство строительства России утвердило рыночную стоимость одного «квадрата» для регионов страны.Так, ранее цена составляла 83 736 рублей, теперь же квадратный метр стоит 86 825 рублей. Приказ уже опубликован на сайте Минстроя. Для сравнения – один метр на Сахалине теперь стоит 158 568 рублей, в Краснодарском крае – 157 379 рублей.Стоимость «квадрата» может повлиять на размер выплат для многодетных семей на приобретение или строительство дома. Также показатель нужен, чтобы правильно рассчитать компенсацию жителям аварийных домов.