Главный вопрос – кто ответственный за чистоту? Сыр-бор вокруг грязной помойки. Она расположена около дома 31а на улице Луначарского. Отходы на земле гниют месяцами. На дороге – свиные

Главный вопрос – кто ответственный за чистоту? Сыр-бор вокруг грязной помойки. Она расположена около дома 31а на улице Луначарского. Отходы на земле гниют месяцами. На дороге – свиные копыта, мешки с мусором и строительный хлам после ремонта. Пользуются контейнерной площадкой жители 11 домов. Отходы несут с улиц: Суздальской, Луначарского и Полины Осипенко. Пакеты с помойки