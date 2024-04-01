Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

На городской площади Струнино до сих пор стоит новогодняя ёлка. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.«Концерт концертом, а ёлка в конце марта, на «Проводах зимы», очень противоречит настроению. Почему ее не убрали?» – негодуют струнинцы в «ВКонтакте».Когда уберут праздничное дерево, которое хоть и является искусственным, – неизвестно. Но то, что ёлка пережила новогодние каникулы, выборы президента, начало Великого поста, уже достаточно для шуток в адрес администрации.