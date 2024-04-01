Очередное ДТП с автобусом. Авария произошла в минувшие выходные, 30 марта, в 15:45 на пересечении Судогодского шоссе и улицы Набережной. С последней как раз выезжал 36-летний водитель легковушки

Очередное ДТП с автобусом. Авария произошла в минувшие выходные, 30 марта, в 15:45 на пересечении Судогодского шоссе и улицы Набережной. С последней как раз выезжал 36-летний водитель легковушки “Фольксваген Джета”. Мужчина почему-то проигнорировал дорожный знак “движение направо” и повернул налево. В результате машина влетела в автобус маршрута 13С. Как сообщают очевидцы аварии, на место прибыла