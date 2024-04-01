На предприятии Владимирской области производили мясную продукцию из нелогичного объема сырья В...

На предприятии Владимирской области производили мясную продукцию из нелогичного объема сырьяВ средине марта 2024 года в ходе проверки оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов с помощью системы «Меркурий» выявлен факт производства мясной продукции из нелогичного объема сырья на предприятии Владимирской области. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Ветеринарный врач, который закреплен за мясоперерабатывающим предприятием в Юрьев-Польском районе, оформил выпуск мясной продукции весом 10069,53 кг. А объем сырья, из которого изготовлена мясная продукция, составил всего 1069,79 кг."Таким образом, предприятие ввело в оборот продукцию, изготовленную из нелогичного объема сырья, что является нарушением принципа прослеживаемости и требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности мяса и мясной продукции»", - пояснили в Россельхознадзоре.В итоге предприятию было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений