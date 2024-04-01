«Я заминировал 3 школу, там уже находится три пакета с тротиловыми шашками» – текст с такими угрозами появился на странице мальчика из Юрьев-Польского, сообщил «Шестому каналу» местный

«Я заминировал 3 школу, там уже находится три пакета с тротиловыми шашками» – текст с такими угрозами появился на странице мальчика из Юрьев-Польского, сообщил «Шестому каналу» местный журналист Сергей Трубкин. Из поста (орфография и пунктуация автора сохранены) Я С**** М***** ****** заявляю вам п***а я заминировал з школу города юрьев польский мы з дня с***