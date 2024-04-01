Начало месяца порадует жителей Владимирской области необычайно тёплой погодой.

Начало месяца порадует жителей Владимирской области необычайно тёплой погодой. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила регионального правительства.Так, сегодня в областной столице дневная температура воздуха достигнет +18 градусов Цельсия, а во вторник во Владимире прогреется до +19 градусов.Ртутные столбики термометров ощутимо опустятся лишь к четвергу; пройдут небольшие дожди. Самой прохладной для владимирцев станет пятница: днём будет всего +4 градуса.