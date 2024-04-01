Народные приметы на 2 апреля. Что нужно обязательно сделать в день Фотиньи Колодезницы, чтобы...

Народные приметы на 2 апреля. Что нужно обязательно сделать в день Фотиньи Колодезницы, чтобы излечиться от болезней?2 апреля 2024 года верующие вспоминают мученицу Фотину Самаряныню. В народном календаре отмечается Фотинья Колодезница.На Руси, поскольку Фотину связывали с колодезной водой и колодцем, в этот день стали особо почитать колодезную воду. В старину говорили, что такая вода 2 апреля становится целебной и может излечить от многих болезней.Ранним утром первым делом наши предки умывали лицо колодезной водой, чтобы продлить молодость, излечиться от хворей, зарядиться положительной энергией и избавиться от лихорадки.Что можно и нельзя делать в день Фотиньи Колодезницы?Обязательно в этот день умывались водой из колодца. Это позволяло излечиться от разных болезней. Колодезной водой обрызгивали дома, животных и землю.Фотинию Самарянку считали целительницей от лихорадки. При первых признаках появления недуга крестьяне молились святой мученице, прося даровать им здоровье и исцелить от болезни.Поскольку день памяти Фотиньи Колодезницы приходится на Великий пост, сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и пить алкоголь.Сегодня не рекомендуется лениться, сидеть без дела, долго нежиться в постели.Не следовало сегодня заниматься пересчетом денег в кошельке — к бедности.Народные приметы на 2 апреля 2024 годаЕсли в этот день лил дождь, то следовало ожидать богатого урожая грибов.Петух кукарекает после утреннего дождя — вскоре придет потепление.Много талой воды — много сочной травы вырастет в мае.Летающие высоко в небе вороны предвещали обильные осадки.Прилетела трясогузка — жди через две недели начало ледохода.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений