Причины объяснили специалисты «Владимиртеплогаза».

Несмотря на оттепель, отопление во Владимире продолжит работать. Причины объяснили специалисты «Владимиртеплогаза».Связано это с тем, что коммунальщики не уверены насчет тёплой погоды в ближайшее время – после нескольких тёплых дней заморозки могут вернуться. Чтобы уверенно отключать центральное отопление, среднесуточная температура не должна опускаться ниже +8 градусов в течение пяти дней.Так, например, в прошлые пять лет во Владимире держали батареи тёплыми вплоть до мая. В 2022 году отопительный сезон закончился 13 мая, а в 2019 – 23 апреля.