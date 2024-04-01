О недобросовестных продавцах в «сезон рассады» рассказала Мария Глинкина, начальник отдела...
О недобросовестных продавцах в «сезон рассады» рассказала Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора регионального Управления Россельхознадзора.
В разгар "сезона рассады" недобросовестные продавцы завозят в магазины семена с фантазийными названиями, которые не зарегистрированы в Госреестре.
Чем это может обернуться для дачников? Как выбрать посадочный материал и что делать, если вы сомневаетесь в его качестве?
В интервью “Вестям» рассказала Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора регионального Управления Россельхознадзора.