О недобросовестных продавцах в «сезон рассады» рассказала Мария Глинкина, начальник отдела...

О недобросовестных продавцах в «сезон рассады» рассказала Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора регионального Управления Россельхознадзора.В разгар "сезона рассады" недобросовестные продавцы завозят в магазины семена с фантазийными названиями, которые не зарегистрированы в Госреестре.Чем это может обернуться для дачников? Как выбрать посадочный материал и что делать, если вы сомневаетесь в его качестве?В интервью “Вестям» рассказала Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора регионального Управления Россельхознадзора.