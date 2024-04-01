Ответственные за охрану труда на предприятии во Владимире предстанут перед судом за травмирование...

Ответственные за охрану труда на предприятии во Владимире предстанут перед судом за травмирование работницы на производствеСледователем СК России во Владимире возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины на производствеПо предварительным данным, во время работы с тестоделительной машиной на предприятии по производству хлебобулочных изделий во Владимире, у сотрудницы предприятия правую руку затянуло в механизм машины, в результате чего женщине причинен тяжкий вред здоровью."В настоящее время следователем СК проводятся допросы свидетелей, осматривается изъятая документация, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований по охране труда", - пояснили в пресс-службе Следственного комитета Владимирской области.Фото: СУ СК России по Владимирской области