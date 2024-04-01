За 3 месяца 2024 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено почти 8,5 млн пассажиров, что на 8,9% больше аналогичного показателя прошлого года.

За 3 месяца 2024 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено почти 8,5 млн пассажиров, что на 8,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Такую информацию сообщила пресс-служба компании.В том числе в дальнем следовании отправлено более 2 млн пассажиров (+12%), в пригородном сообщении – свыше 6,4 млн человек (+8%).Пассажирооборот в январе-марте составил порядка 2,2 млрд пасс-км (+11,2%), в том числе в дальнем следовании – порядка 1,9 млрд пасс-км (+11,4%), в пригородном сообщении – 301 млн пасс-км (+9,7%).В марте 2024 года отправлено более 3 млн пассажиров (+9,3% к марту 2023 года), в том числе 672 тыс. – в дальнем следовании (+14,6%) и более 2,3 млн – в пригородном сообщении (+7,9%).Пассажирооборот в марте составил 700 млн пасс-км (+6,9%), в том числе в дальнем следовании – 595 млн пасс-км (+6,6%), в пригородном сообщении – 105 млн пасс-км (+8,7%).