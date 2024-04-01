Игорь, Анна и Злата Фигурины стали жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холлле».

Семья Фигуриных погибла во время трагедии в «Крокус Сити Холлле». С подробностями -Малая родина30 марта в пос. Городищи Владимирской области похоронили семью Фигуриных. Местные жители простились с Игорем, Анной и их 16-летней дочкой Златой. Хотя девочка – коренная москвичка, в последний путь школьницу провожали на малой родине родителей.«Сегодня приехал поддержать близких Фигуриных и проститься с Анной, Игорем и Златой. Так сделали и многие жители посёлка Городищи», - написал он на своей странице в соцсетях глава районной администрации Александр Курбатов.В главе присоединились односельчане погибших, которые под постом оставляли слова соболезнования и выражали своё сочувствие...Яркий человекИгорь Фигурин родился в селе Городищи, там же познакомился со своей будущей супругой Анной. По воле судьбы супруги перебрались сначала в Покров, а потом и в Москву.Как вспоминал брат погибшего Николай, Игорь всегда был ярким человеком. Мама в нём души не чаяла, считала его одарённым и знала, что он добьётся успеха.Глава семьи работал юристом. Начинал в Усаде Владимирской области и быстро преодолевал ступени картерной лестницы. В итоге даже смог купить квартиру в Москве, где у четы вскоре родилась Злата.Без шанса на спасение22 марта Фигурины пошли на концерт группы «Пикник» за компанию с родственниками Анны из Оренбурга, хоть и не были фанатами такой музыки. Во время нападения террористов старшие члены семьи находились в холле, а их дочь - в зале на балконе. Оренбуржцы, близкие мамы девочки, в теракте выжили.Как рассказал друг семьи Максим, у родителей подростка не было шансов — их расстреляли прямо на входе. Только через сутки имена Анны и Игоря удалось найти в списках погибших. А вот о Злате не было известно ничего. Близкие и друзья девочки несколько дней обзванивали морги и больницы, мониторили списки пострадавших и тех, кого нет в живых, распространяли ориентировки, но безуспешно. Надежда на то, что девочке удалось как-то выбраться и выжить, таяли с каждым часом.Нет никого большеВечером воскресенья, 24 марта, МЧС опубликовало списки погибших, где числилось и имя подростка. Она погибла за месяц до своего 17-летия...По словам Николая Фигурина, Злата была единственным ребёнком в семье, училась на отлично и хотела стать врачом. Их семья была крепкой, родители любили друг друга и делали всё, чтобы дочь выросла достойным человеком.- Я человек, которому 55 лет, который побывал на СВО, который за свою жизнь увидел достаточно и, как мне казалось, не сломался. А вот сегодня ночью я сломался... Мой брат был достоин этой жизни больше, чем я. Я просил Бога: «Забери меня! Пусть это будет ошибка — как угодно! Оставь племянницу — хоть одного человека в этой семье!» Но нет никого больше, - сказал Николай.В память о Злате в двух московских учебных учреждениях, которые посещала девочка, открыли стихийные мемориалы, сообщили образовательные организации.Одна из фотографий находится в детской музыкальной школе №68 имени Щедрина в Москве. Второй мемориал – в детской художественной школе имени Врубеля.В темуНа данный момент известно о девяти задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холл», среди них четверо мужчин, совершивших массовое убийство, и пятеро причастных. Во время нападения террористы подожгли зрительный сад, из-за чего полностью выгорел верхний этаж и сцена, также частично обрушилась крыша, образовав воронку. Предположительно, концерт группы «Пикник» посетило более 6 тыс. чел. По данным на 1 апреля известно о 695 пострадавших, из них 144 чел. погибли. Среди погибших числятся граждане других стран.