Председатель Общественной Палаты Владимирской области Анатолий Аннин выступил с итоговым...

Председатель Общественной Палаты Владимирской области Анатолий Аннин выступил с итоговым докладом.Институты гражданского общества сегодня играют ключевую роль в сохранении единства.Об этом на пленарном заседании областной Общественной Палаты заявил её председатель Анатолий Аннин. Он выступил с итоговым докладом.По словам Аннина, сегодня в регионе, и в стране - высокий уровень доверия к Президенту, Вооруженным силам.За последние годы политический курс максимально доступно развернут в национальных проектах, а все горизонты государственного планирования выстроены с учётом реальных потребностей и запросов граждан России.В течение всего 2023-его года Общественная Палата Владимирской области вместе с федеральными коллегами продолжала системную работу по консолидации гражданского общества в условиях специальной военной операции, помощи участникам СВО и членам их семей, интеграции новых регионов в единое экономическое, правовое, образовательное и культурное пространство страны.Помощь фронту сплотила десятки общественных организаций Владимирской области. Победа сегодня куется и в тылу.