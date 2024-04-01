С 1 апреля начался прием заявок в 1 классы.

Прием заявок в первые классы открылся на территории Владимирской области с 1 апреля, как сообщила пресс-служба регионального правительства. Желающие могут подать заявление через портал "Госуслуги" в разделе "Дети образование", выбрав опцию "Запись в первый класс" и заполнив соответствующую форму. После отправки заявления необходимо ожидать ответа.Прием учащихся в первые классы будет проходить в два этапа: с 1 апреля начнется прием детей в школы, расположенные в зоне прописки (по адресу регистрации ребенка) и детей из льготных категорий; с 6 июля по 5 сентября будут приниматься заявки на поступление в школы, которые находятся за пределами зоны прописки. При наличии свободных мест ребенка зачислят в учебное заведение.