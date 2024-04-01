Правоохранители через суд пытаются взыскать с жительницы Юрьев-Польского средства в региональный бюджет.

Правоохранители через суд пытаются взыскать с жительницы Юрьев-Польского средства в региональный бюджет. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Было установлено, что женщину обвиняли в мошенничестве при получении выплат. Она подготовила бизнес-проект по оказанию пошивочных услуг и в 2021 году получила госпомощь в размере 250 тыс. рублей. На эти деньги дама должна была приобрести оборудование для пошива одежды, но потратила средства на иные цели. Вместе с тем фигурантка представила в органы соцзащиты ложную информацию о покупке вышивальной машинки за 470 тыс. рублей. Тогда уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности.«В настоящее время прокурор обратился в суд с требованием о применении к обозначенному социальному контракту последствий недействительности сделки и взыскании с женщины незаконно полученной социальной помощи в бюджет субъекта Российской Федерации», - говорится в сообщении пресс-служба регионального ведомства.