56-летняя женщина потеряла руку на работе. Ее правую кисть затянуло в тестоделительную машину. Как сообщили в прокуратуре, несчастный случай произошел на предприятии по производству

56-летняя женщина потеряла руку на работе. Ее правую кисть затянуло в тестоделительную машину. Как сообщили в прокуратуре, несчастный случай произошел на предприятии по производству хлебобулочных изделий. Речь идет о Владимирском хлебозаводе – выяснил “Шестой канал” у собственного источника. Женщина работала машинистом тестоделителя. В результате ЧП пострадавшая лишилась правой руки до запястья. Вред здоровью оценен как