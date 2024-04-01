Об этом рассказал местный житель. Публикация самого молодого человека появилась у него в телеграм-канале.

Ребёнок из Юрьев-Польского грозился взорвать школу №3. Об этом рассказал местный житель. Публикация самого молодого человека появилась у него в телеграм-канале.«Завтра я и мои люди придут в торговый дом по адресу: ул. Шибанкова, 100, города Юрьев-Польский, мы устроим там настоящее кровопролитие за всё, что было сделано правительством», – написал парень, – «Мы 3 дня изучали, как туда попасть, и смогли через спортзал, там уже находится 3 пакета с тротиловыми шашками в пакете, а также под пол мы смогли засунуть 15 кг тротиловых и гексогеновых безделушек, которые взорвут город и школу».Сергей Трубкин, журналист местной газеты, сообщил, что страницу школьника взломали. В ФСБ уже сообщили, что факт публикации о готовящемся теракте есть. Под подозрением находится несовершеннолетний. Личность его установлена, техника изъята.