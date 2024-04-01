Рифат Сабитов принял участие в расширенном заседании Корсовета при ОП РФ по повышению социальной...

Рифат Сабитов принял участие в расширенном заседании Корсовета при ОП РФ по повышению социальной эффективности медиаиндустрииЗаместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов принял участие в расширенном заседании Координационного совета по повышению социальной эффективности медиаиндустрии и ее взаимодействию с институтами гражданского общества при Общественной палате Российской Федерации.В центре внимания собравшихся представителей общественных волонтерских и благотворительных организаций, экспертов медиаотрасли был вопрос о принципах, целях и этике освещения трагических событий, повлекших гибель людей. В частности, обсуждались особенности освещения террористического акта в КЗ «Крокус», а также возможности совместной работы СМИ и благотворительных организаций, оказывающих помощь пострадавшим.В своём выступлении Рифат Сабитов отметил профессионализм работы СМИ, оперативность, а главное — достоверность предоставляемой информации:«Мы не должны гнаться за кровавой сенсацией, рисковать непроверенными данными, сеять слухи и панику. Разжигать национальные конфликты. В этом традиционные СМИ выгодно отличаются от популярных ныне мессенджеров. Одной из важнейших наших задач я вижу общественную консолидацию во время общей беды, поддерживать стремление оказать помощь всем пострадавшим, показать людей, проявивших подлинный героизм, пришедших на выручку ближним. Но главное, не оставлять потом их без внимания, следить за дальнейшей судьбой, по возможности и при необходимости — поддержать, помочь».Расширенное заседание Координационного совета проводилось совместно с Российским Красным Крестом, другими организациями и комиссиями ОП РФ, под председательством главы Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора, директора Агентства социальной информации Елены Тополевой-Солдуновой и с участием председателя Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции; первого заместителя Председателя Совета Ассамблеи народов России Владимира Зорина.Фото: oprf.ruПо материалам https://stavropolye.tv/news/