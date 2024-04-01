Смотрите «Вести» в 14:30: Сразу несколько аварий с автобусами произошло во Владимире ДТП с...

Смотрите «Вести» в 14:30: Сразу несколько аварий с автобусами произошло во ВладимиреДТП с автобусамиСразу несколько аварий с автобусами в областном центре. В результате одной из них скончалась пожилая женщина.Будущие профессионалыШкольников и студентов региона - победителей чемпионата по профмастерству - наградили за туристические проекты.Музыка и танцыПремьера в драме. Владимирский театр представил "Барышню-крестьянку".