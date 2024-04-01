Смотрите Вести в 9 утра: тайна происхождения топонима Суздаль. Что говорят исследователи? Сила...

Смотрите "Вести" в 9 утра: тайна происхождения топонима "Суздаль". Что говорят исследователи?Сила выбора- Приоритеты - законность и доверие. Какой вклад внесли наблюдатели в открытость и прозрачность президентских выборов?Суздаль?- Город-сказка и город-загадка. Тайна происхождения топонима "Суздаль". Что говорят исследователи?Кованые страницы- И он мог сплести кружево из..Металла. 85 лет со дня рождения Юрия Бородина - основателя самой известной владимирской кузницы.