Положение о мероприятиях уже находится у кураторов вузов.

«Студенческая весна» придёт во Владимирскую область 23 апреля. Положение о мероприятиях уже находится у кураторов вузов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.«Если вы круто танцуете, поете, умеете шутить, владеете актерским мастерством, играете на музыкальных инструментах, фотографируете, то это ваш шанс показать себя», – сообщается в пресс-релизе.Тот, кто победит, сможет выступить на «Российской студвесне». Она будет проходить в Саратове с 26 мая по 1 июня. Приурочена она к 90-летию со Дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина.