Судебные приставы Владимирской области разыскали скрывавшегося должника по алиментам В Октябрьском...

Судебные приставы Владимирской области разыскали скрывавшегося должника по алиментамВ Октябрьском района города Владимира находится исполнительное производство о взыскании с мужчины алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. У должника образовалась задолженность около 200 тысяч рублей.Длительное время мужчина скрывался от службы судебных приставов, при этом производил небольшие перечисления денежных средств, чтобы создать видимость оплаты задолженности. Кроме того, интересен тот факт, что суммы перечислений состояли только из цифр шесть (6. 66. 66,6. 666 и т.п.). Таким образом долг не погашался, а только возрастал. В итоге должник был объявлен в исполнительный розыск."Судебными приставами-исполнителями совместно с сотрудниками отдела исполнительного розыска и реализации имущества должников, а так же судебными приставами по ОУПДС был проведен ряд исполнительных розыскных мероприятий, в ходе которых было установлено местонахождение должника. Вместе с тем, должник, пытаясь уклониться от встречи с представителями службы, открыть дверь отказался и попытался скрыться", - рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.В результате проведенной беседы мужчина пошел на контакт и дал соответствующие объяснения. В отношении должника составлен протокол об административном правонарушении. После чего 45-летний неплательщик был доставлен в судебный участок мировых судей г. Владимира.В качестве наказания мужчина привлечен судом к 30 часам обязательных работ.При этом данное наказание не освобождает мужчину от необходимости погасить долг.Взыскание алиментных платежей в рамках исполнительного производства находится на контроле судебных приставов.Фото: freepik.com