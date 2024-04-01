Во Владимире в гостинично-ресторанном комплексе «Русская деревня» состоялась фермерская выставка в рамках областной конференции сельхозпроизводителей «Точки роста малого агробизнеса в

Во Владимире в гостинично-ресторанном комплексе «Русская деревня» состоялась фермерская выставка в рамках областной конференции сельхозпроизводителей «Точки роста малого агробизнеса в регионе». Местные производители представили разные виды сыра, молочной продукции, свежую зелень, натуральные чаи, варенье и тушенку. Особо выделилась на выставке продукция «Русской деревни», которая сделана из натуральных ингредиентов. Дмитрий Чалов, представитель компании «Русская деревня» У