Участник Молодежного сообщества ВЫЗОВ Дмитрий Никитин посетил гимназию Московского государственного университета в рамках проекта «Лаборатория контента» 29 марта.

Участник Молодежного сообщества ВЫЗОВ Дмитрий Никитин посетил гимназию Московского государственного университета в рамках проекта «Лаборатория контента» 29 марта.«Лаборатория контента» — это уникальный проект, в рамках которого молодые ученые-участники Молодежного сообщества ВЫЗОВ посещают инновационные предприятия России, входящие в ассоциацию «Национальные чемпионы», а также лучшие образовательные учреждения страны и создают оригинальный контент, адаптированный под пять национальных социальных сетей. В видеороликах они рассказывают об отечественных научных достижениях, а также инновационных подходах к решению различных проблем.Дмитрий Никитин является участником Молодежного сообщества ВЫЗОВ и автором собственного СМИ «По сути». В нем блогер рассказывает о самых важных событиях из мира зарубежной и российской прессы. В рамках «Лаборатории контента» Дмитрий Никитин посетил гимназию МГУ и снял видеоролик о ней для национальных социальных сетей, а также он пообщался с директором гимназии — Александром Гладилиным.«Важность науки и образования в современном мире неоспорима. Они являются ключевыми факторами развития общества, прогресса и улучшения качества жизни. Наука открывает новые знания о мире, природе и человеке, предлагает решения для актуальных проблем и расширяет границы нашего понимания. Именно поэтому сегодня крайне важно создавать и продвигать проекты, которые помогают привлечь молодежь в такие важные и одновременно интересные темы, как наука, культура и искусство», — отметил Александр Гладилин.Ученики 8 и 10 классов могут подать заявку на поступление в гимназию МГУ до 11 апреля. Абитуриентов, успешно прошедших первый этап и показавших наилучшие результаты, пригласят на второй этап — Летнюю школу, которая состоится в первой половине июля на территории гимназии. Обучение, проживание и питание в гимназии бесплатное. Для поступления необходимо ознакомиться и определиться с направлением и профилем, подготовить необходимые документы, мотивационное эссе в свободной форме в печатном виде, а также подать заявление на прием в гимназию. Ознакомиться с условиями и адресами приема можно на официальном сайте .Молодежное сообщество ВЫЗОВ создано по инициативе негосударственного института развития «Иннопрактика» и продюсерского центра «Инсайт Люди». Сообщество ВЫЗОВ открывает новые возможности в медиапространстве для участников-молодых ученых. Основная задача Сообщества — популяризация отечественных достижений науки, АПК, инновационных предприятий среди молодежи и продвижения молодых ученых в медиапространстве.Стать участником Молодежного сообщества ВЫЗОВ может любой желающий гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания. Для этого необходимо иметь интерес и достижения в сфере науки, культуры или искусства и подать заявку на официальном сайте: сообществовызов.рф. После этого претенденты пройдут конкурсный отбор, по результатам которого смогут присоединиться к команде.Реклама.