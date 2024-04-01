Об этом пожаловались местные жители в сообществе «Подслушано во Владимире» в «ВКонтакте».

Улицу Славную затопило в микрорайоне Юрьевец. Легковым машинам тяжело проезжать по такой дороге, под водой могут оказаться ямы. Об этом пожаловались местные жители в сообществе «Подслушано во Владимире» в «ВКонтакте».Последствия паводка затронули также частные дома и детские площадки. Владимирцы уже спрашивали у властей по поводу ремонта данной улицы. По словам чиновников, ремонт участка в планах этого года.