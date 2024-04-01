В Гороховце полицейские задержали местного жителя за повторное вождение в нетрезвом виде В...

В Гороховце полицейские задержали местного жителя за повторное вождение в нетрезвом видеВ Гороховце завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в повторном управлении транспортным средством в нетрезвом виде.Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в феврале инспекторы ДПС обратили внимание на иномарку, которая неуверенно двигалась по проезжей части.Манера вождения насторожила госавтоинспекторов и, проследовав за иномаркой, они потребовали водителя остановить автомобиль. При проверке документов полицейские установили, что водительских прав у мужчины нет, так как ранее он был привлечен к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.В этот раз местный житель также сел за руль после употребления алкоголя, что подтвердил результат проведенного освидетельствования.В настоящее время уголовное дело передано в суд.На автомобиль обвиняемого наложен арест.Фото: freepik.com