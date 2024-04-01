В Коврове будут судить управляющую кафе-пиццерии, где произошло массовое отравление...

В Коврове будут судить управляющую кафе-пиццерии, где произошло массовое отравление людейНапомним, что в марте 2023 года в Коврове произошло массовое отравление посетителей кафе-пиццерии. В настоящее время завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Коврова в массовом отравлении людей."Установлено, что обвиняемая, являясь управляющей в кафе-пиццерии в городе Коврове, допустила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В кафе не обеспечивалось раздельное приготовление готовой и сырой продукции, совместно хранился инвентарь для уборки производственных и иных помещений, к работе допускались лица, не прошедшие медицинский осмотр, и другие нарушения", - сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.В результате допущенных нарушений в марте 2023 года после употребления в пищу приготовленной в кафе продукции получили отравление и были госпитализированы 24 посетителя кафе, включая несовершеннолетнюю 2011 года рождения, 23 из которых причинен вред здоровью разной степени тяжести.В результате проверок, экспертизами установлено, что причиной отравления 19 граждан явился сальмонеллез, в пяти случаях – инфекция неуточненной этиологии.Благодаря принятым мерам в ходе расследования обвиняемой возмещен моральный вред потерпевшим на общую сумму более 1,2 млн рублей."Следователями СК проведены допросы потерпевших, работников кафе, медицинских сотрудников, специалистов Роспотребнадзора, изъята и изучена медицинская, служебная и иная документация, проведен комплекс судебных экспертиз", - добавили в ведомстве.Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений